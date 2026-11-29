Бурни ветрове в Егейско и в части от Йонийско море предизвикаха сериозни сътресения в морския транспорт на Гърция, като днес голяма част от фериботните курсове бяха спрени, предаде агенция АНА-МПА, цитирана по БТА.

Към момента от най-голямото атинско пристанище Пирея не отплават кораби, с изключение на линиите към островите в Аргосароническия залив, където плават единствено конвенционални плавателни съдове, и то след изрична преценка на капитаните.

От пристанище Рафина край гръцката столица сутрешните плавания към Цикладските острови преминаха по график, но следобедните рейсове за Андрос, Тинос и Миконос бяха анулирани. В пристанище Лаврион отплаванията също зависят изцяло от решението на капитаните спрямо актуалната метеорологична обстановка.

Заради лошото време са спрени и фериботите по редица други ключови направления – между Волос и Спорадските острови, от Кавала и Керамоти към Тасос, както и по линиите Александруполис – Самотраки, Рио – Антирио и Аргостоли – Ликсури.

Анулирани плавания има и по маршрута между Килини и остров Кефалония.