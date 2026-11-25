В Гърция днес се провежда 24-часова национална стачка, която ще доведе до сериозни затруднения в транспорта и работата на редица обществени услуги. В протестните действия се включват служители от морския, въздушния и сухопътния транспорт.

Демонстрации са планирани в Атина, Солун, Патра, Лариса, Волос, Пирея, Ираклион и Ханя. Очаква се протестите да доведат до затваряне на улици и булеварди, както и до затруднения в движението в централните части на градовете.

В столицата Атина метрото и трамваите ще се движат с ограничено работно време – от 9:00 до 18:00 часа местно време. Според предварителната информация транспортът ще обслужва основно участниците в протестните прояви. Все още се очаква окончателна информация за разписанията на автобусите и тролейбусите.

Стачните действия ще засегнат и морския транспорт, като се очакват нарушения във фериботните връзки. Пътниците трябва да проверят предварително информацията за конкретните си маршрути и възможните промени в разписанията.

В протестите участват и служители на гражданската авиация. Федерацията на работещите в гражданската авиация (OSIPA) обяви 24-часова стачка, като ще бъде осигурено ограничено дежурно обслужване – около една трета от обичайния капацитет.

Сред дейностите, за които ще има осигурен персонал, са обслужването на прелитащи през гръцкото въздушно пространство самолети, както и аварийни, медицински и хуманитарни полети. Към момента обаче няма публикуван пълен списък с отменени пътнически полети.

Възможни са закъснения и промени в графика на полетите от и до гръцките летища. Пътниците, които пътуват през Атина или Солун, трябва да проверят статуса на резервациите си директно при съответната авиокомпания.

Особено внимание се препоръчва на пътуващите с връзки през Атина. Пътниците, които използват линия 3 на метрото за придвижване до летището, трябва да съобразят пътуването си с ограничения график и да проверят часовете на конкретните влакове.