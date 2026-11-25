Алберто Нунес Фейхоо влиза в парламентарните избори в Испания на 29 ноември с малка преднина пред социалистите на премиера Педро Санчес. Проучванията поставят консервативната Народна партия на първо място, но за да събере мнозинство, 65-годишният ѝ лидер вероятно ще се нуждае от подкрепата на крайнодясната „Вокс“. През 2023 г. партията му също спечели изборите, а Фейхоо не успя да състави правителство.

Четири мандата с мнозинство в Галисия

Фейхоо изгражда кариерата си в публичната администрация. Работи в земеделското и здравното ведомство на Галисия, а по-късно оглавява националните пощи. Между 2009 и 2022 г. управлява родния си регион, където печели четири последователни мандата с абсолютно мнозинство.

Именно на този опит залага в настоящата си кампания. „Помогнете ми да довърша този път и няма да ви разочаровам“, каза той пред привърженици в Сантяго де Компостела. Ако оглави правителството, Фейхоо ще бъде най-възрастният политик, спечелил премиерския пост от връщането на Испания към демокрацията през 70-те години.

Споровете около кариерата му

През 2013 г. бяха публикувани снимки от 90-те години, на които Фейхоо е на лодка с Марсиал Дорадо, по-късно осъден за наркотрафик. Лидерът на Народната партия омаловажи отношенията си с него.

Леви партии поставиха въпроси и за договори на регионалното правителство с компания, чието подразделение в Северозападна Испания се ръководи от сестрата на Фейхоо. През 2024 г. съдия в Сантяго де Компостела прекрати разследването по случая. Фейхоо отхвърля обвиненията, че е възлагал договори срещу подкупи.

„Вокс“ може да реши кой ще управлява

Фейхоо пое Народната партия през 2022 г. с репутацията на умерен политик. В националната политика тонът му към Санчес се изостри, а в сегашната кампания той постави в центъра поредицата от корупционни скандали около социалистите.

Преднината в проучванията му дава втори шанс да върне консерваторите на власт. Дали ще успее да състави кабинет ще зависи от разпределението на местата в парламента и от това дали Народната партия и „Вокс“ могат да се договорят за управление.