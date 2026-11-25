Унгарският премиер Петер Мадяр обяви „ново начало“ в отношенията с Украйна след среща с президента Володимир Зеленски в Ужгород на 24 ноември. Двамата се договориха да разширят железопътните връзки между страните си и обсъдиха възможността Унгария да увеличи доставките на дизелово гориво за Украйна.

„Успяхме да направим важни стъпки към укрепване на доверието“, заяви Мадяр на съвместната пресконференция. Зеленски съобщи, че разговорите са обхванали и възможността унгарски компании да използват украински газохранилища. Предстоят срещи между министрите на енергетиката и земеделието на двете страни, а Будапеща е готова да обсъди участие в регионалния формат за икономическо сътрудничество „Карпатската осморка“.

Будапеща оттегли възраженията си по част от преговорите с ЕС

При управлението на Виктор Орбан Унгария беше основната пречка в ЕС пред напредъка на Украйна към членство. След като Мадяр спечели изборите през април, правителството му възобнови доставките на дизел за Украйна и оттегли възраженията си срещу започването на преговори по вътрешния пазар и конкурентоспособността.

Стъпката последва промени в украинското законодателство, които разширяват правото на унгарското и други малцинства да получават образование на майчиния си език. Въпросът за правата на унгарското малцинство в Закарпатието от години е източник на напрежение между Киев и Будапеща.

По време на посещението си Мадяр положи венец в памет на украинските военнослужещи, загинали в боевете срещу руските сили след анексирането на Крим през 2014 г. Той заяви, че унгарците осъждат войната на Русия „срещу суверенна, свободна европейска държава“.