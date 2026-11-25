Макък самолет катастрофира в Мексиканския залив, спасителни екипи издирват шестима души, съобщи Бреговата охрана на САЩ, цитирана от световните агенции.

Екипите са открили три спасителни жилетки и кабината на самолета.

Самолетът „Чесна 210“ е паднал в Мексиканския залив между град Паскагула, щата Мисисипи, и остров Хорн, част от националния морски парк „Гълф Айлъндс“.

На борда са пътували четирима възрастни и две момчета на 8 и 10 години, съобщи говорителят на бреговата охрана Хуан Рос.

Според сайта за проследяване на полети "Флайт Ауеър" самолетът е изпълнявал полет от Ню Орлиънс до Форт Майерс, щата Флорида.