Бъдещето на Украйна обсъждат на Военния комитет на ЕС с участието на адмирал Емил Ефтимов
Адмирал Емил Ефтимов участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО през септември
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва във второто заседание на Военния комитет на Европейския съюз (ЕС), съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Заседанието ще се състои в Брюксел.
В рамките на форума ще бъдат обсъдени актуални теми, свързани с изпълнението на стратегическите цели на ЕС в областта на сигурността и отбраната, и актуални теми в областта на Общата политика за сигурност и отбрана, произтичащи от драстично влошената среда за сигурност в глобален мащаб, се посочва в съобщението. В хода на дискусиите ще бъде обсъдено развитието на обстановката по сигурността в Близкия изток и влиянието върху европейската сигурност.
Сред темите на обсъждане ще бъде и ситуацията в Украйна, ролята на военната мисия на ЕС за обучение на украинските сили (EUMAM UA) и важността от продължаване на европейската подкрепа за страната. Предвижда се дискусия за постигнатия напредък по отношение на европейската рамка за отбранителна готовност и необходимостта от предприемане на мерки за ускоряване развитието на необходимите отбранителни способности, с цел своевременно преодоляване на съществуващите дефицити.
Адмирал Емил Ефтимов участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО, която се състоя от 18 до 20 септември в Копенхаген, Дания.
Таралеж припомня - адмирал Емил Ефтимов ще бъде освободен от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г., се посочва в указ на президента Илияна Йотова. Указът е издаден на 5 ноември 2026 г. и изпълнението му е възложено на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подаде рапорт за освобождаване от военна служба на 30 септември, с тримесечно предизвестие. На 28 октомври Министерският съвет предложи на президента да издаде указ, с който да освободи адмирал Емил Ефтимов.