Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва във второто заседание на Военния комитет на Европейския съюз (ЕС), съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Заседанието ще се състои в Брюксел.

В рамките на форума ще бъдат обсъдени актуални теми, свързани с изпълнението на стратегическите цели на ЕС в областта на сигурността и отбраната, и актуални теми в областта на Общата политика за сигурност и отбрана, произтичащи от драстично влошената среда за сигурност в глобален мащаб, се посочва в съобщението. В хода на дискусиите ще бъде обсъдено развитието на обстановката по сигурността в Близкия изток и влиянието върху европейската сигурност.

Сред темите на обсъждане ще бъде и ситуацията в Украйна, ролята на военната мисия на ЕС за обучение на украинските сили (EUMAM UA) и важността от продължаване на европейската подкрепа за страната. Предвижда се дискусия за постигнатия напредък по отношение на европейската рамка за отбранителна готовност и необходимостта от предприемане на мерки за ускоряване развитието на необходимите отбранителни способности, с цел своевременно преодоляване на съществуващите дефицити.

Адмирал Емил Ефтимов участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО, която се състоя от 18 до 20 септември в Копенхаген, Дания.

Таралеж припомня - адмирал Емил Ефтимов ще бъде освободен от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г., се посочва в указ на президента Илияна Йотова. Указът е издаден на 5 ноември 2026 г. и изпълнението му е възложено на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подаде рапорт за освобождаване от военна служба на 30 септември, с тримесечно предизвестие. На 28 октомври Министерският съвет предложи на президента да издаде указ, с който да освободи адмирал Емил Ефтимов.