Цолов влиза с 11 точки аванс пред Дън в решителните кръгове на Формула 2

Никола Цолов и Алекс Дън са основните претенденти за титлата във Формула 2, след като Рафаел Камара се оттегли от последните два кръга, за да завърши сезона във Формула 1 с Хаас. Бразилецът оглави класирането в Баку и има 207 точки. Цолов е втори с 200, Дън е трети със 189, а Габриеле Мини остава в битката със 163.

В Катар и Абу Даби предстоят по един спринт и едно основно състезание. Именно на тези две писти Цолов дебютира във Формула 2 миналата година. В спринта в Катар той се бореше за подиум, но контакт с Рафаел Виягомес го лиши от тази възможност. Стюардите определиха случилото се като състезателен инцидент. В Абу Даби българинът записа първия си подиум с трето място в спринта на “Яс Марина”.

Състезателното темпо е сред силните страни на Цолов. Пилотът на Кампос има шест победи през сезона, а в последното състезание в Баку завърши втори. Квалификациите остават по-трудната част от уикенда за него. В последните пет кръга той е изоставал средно с 0,480 секунди от най-бързото време. Дън е бил средно на около 0,3 секунди от първата позиция, а без 17-ото му място в Унгария разликата пада до малко под 0,15 секунди.

Французите отказаха още билети за феновете на Левски

Феновете на Левски няма да получат допълнителни билети за гостуването на Марсилия в Лига Европа. Това стана окончателно ясно, след като френските власти отказаха да увеличат квотата за привържениците на българския шампион. Така само 500 привърженици на столичния тим ще могат да подкрепят отбора на стадион „Велодром“ в двубоя от петия кръг на основната фаза на турнира.

От Левски се надяваха да получат още 300 пропуска, но искането им не беше удовлетворено.

Основната причина за отказа е решение на префектурата на френския департамент Буш-дю-Рон. Местните власти са определили срещата като високорискова и са посочили няколко аргумента за ограничението. Сред тях са повишеното ниво на терористична заплаха във Франция, планиран мащабен протест в деня на мача и недостатъчният полицейски ресурс за гарантиране на обществения ред.

ЦСКА се разделя с Джеймс Ето'о през януари

ЦСКА може да се раздели с един от футболистите, които имаха важна роля в състава през последните сезони. Камерунският халф Джеймс Ето'о изглежда е близо до напускане на „червените“, след като вече не попада в плановете на старши треньора Маркус Гиздол. Според информация на трансферния специалист Бърл Джуниър футболистът е получил разрешение от ръководството на клуба да си търси нов отбор през зимния трансферен прозорец.

Желанието на ЦСКА е да осъществи директна продажба на халфа, но не се изключва и вариантът той да бъде преотстъпен през пролетния полусезон с опция за откупуване.

Ето'о загуби мястото си след идването на Гиздол Промяната в статута на камерунския футболист е видима след назначаването на германския специалист. Ето'о постепенно загуби мястото си в състава и през последните седмици получава все по-малко игрово време.

Български национал по баскетбол ще играе в елита на Италия

Българският национал Йордан Минчев ще продължи кариерата си в италианската Серия А. 28-годишният баскетболист подписа с Удине, след като досега защитаваше цветовете на испанския Манреса. Крилото ще остане в италианския тим до края на настоящия сезон.

Трансферът беше обявен официално от клуба, който вижда в лицето на българина важно попълнение за предстоящите предизвикателства. Президентът на Удине Алесандро Педоне подчерта международния опит и качествата на Минчев, които могат да бъдат от полза за игровата система на отбора.

Удине заема десетото място във временното класиране на Серия А с четири победи и пет поражения. Привличането на Минчев е свързано и с необходимостта от подсилване на състава след контузията на литовския баскетболист Еймантас Бенджюс.

Стефан и Васил Велеви: Левски и ЦСКА ще са в битка до последно

Левски и ЦСКА ще бъдат в битка за шампионската титла до последно, в това се обединиха двамата братя и бивши футболисти Стефан и Васил Велеви в студиото на "Спортен Таралеж".

"Двата гранда ще са ръка за ръка до последно и това е много добре за българския футбол. По-завързана е борбата през този сезон. От години не е имало такава заплетена битка. Кой ще издържи до края обаче не знам. Изключвам Лудогорец и за мен шампион ще стане някой измежду Левски и ЦСКА. Доста е изненадващо тази година как някои традиционни отбори са на дъното на класирането като Локомотив София и Черно море", каза Стефан Велев.

"Лудогорец срути българския футбол. Така нареченият хегемон има голямата вина за сегашното състояние на този спорт у нас. Толкова много години Левски и ЦСКА бяха мачкани и не само те, а и други отбори. Бяха ощетявани и за сметка на какво. И сега го виждаме грозното лице на нашия футбол. Това, което създадоха преди няколко години, не помогна на българския футбол, помогна само на определени хора. Нямам нищо против Лудогорец, но това вредеше на другите клубове", заяви Васил Велев.