Никола Цолов и Алекс Дън са основните претенденти за титлата във Формула 2, след като Рафаел Камара се оттегли от последните два кръга, за да завърши сезона във Формула 1 с Хаас. Бразилецът оглави класирането в Баку и има 207 точки. Цолов е втори с 200, Дън е трети със 189, а Габриеле Мини остава в битката със 163.

В Катар и Абу Даби предстоят по един спринт и едно основно състезание. Именно на тези две писти Цолов дебютира във Формула 2 миналата година. В спринта в Катар той се бореше за подиум, но контакт с Рафаел Виягомес го лиши от тази възможност. Стюардите определиха случилото се като състезателен инцидент. В Абу Даби българинът записа първия си подиум с трето място в спринта на “Яс Марина”.

Състезателното темпо е сред силните страни на Цолов. Пилотът на Кампос има шест победи през сезона, а в последното състезание в Баку завърши втори. Квалификациите остават по-трудната част от уикенда за него. В последните пет кръга той е изоставал средно с 0,480 секунди от най-бързото време. Дън е бил средно на около 0,3 секунди от първата позиция, а без 17-ото му място в Унгария разликата пада до малко под 0,15 секунди.

Цолов обясни след Баку, че като лидер в шампионата е предпочитал да ограничава риска в края на квалификациите. Старт от първите три или пет места обикновено му е давал възможност да се бори за победа. За оставащите два кръга българинът обмисля промяна в подхода си.

“Знам, че мога да съм бърз в една обиколка и може би това сега ми липсва, може би трябва да рискувам малко повече, ще се опитам да го променя за следващите стартове”, каза Цолов.

Дън събра 81 точки след лятната пауза и се доближи до лидерите, докато Мини спечели 16 за същия период. Ирландецът показа в Баку колко бързо може да стопи разликата, макар че там програмата включваше три състезания.

В Катар ще дебютират и първите двама в класирането на Формула 3, Уго Угочукву и Фреди Слейтър. Слейтър ще заеме мястото на Камара, а представянето на двамата новаци в квалификациите и състезанията може да повлияе на разпределението на точките в битката за титлата.