Кметът на Варна Благомир Коцев подаде жалба срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) от 23 ноември, с което предсрочно бяха прекратени пълномощията му. Това съобщиха от пресцентъра на Община Варна.

Жалбата е внесена в законовия срок до Административния съд - Варна чрез ОИК. Коцев настоява магистратите да отменят решението и да спрат предварителното му изпълнение до окончателното произнасяне по случая.

В документа се посочват редица предполагаеми нарушения на процедурата. Сред основните аргументи са забавянето на произнасянето на комисията с повече от година, липсата на надлежно уведомяване за заседанието на 23 ноември и невъзможността кметът да се запознае с доказателствата и да представи позицията си.

Председателят на ОИК Велин Жеков отхвърли обвиненията, че комисията умишлено не е уведомила Коцев. По думите му дневният ред е бил публикуван на официалния сайт дни преди заседанието, като в него ясно е посочено какво ще бъде разглеждано.

"Партиите, които имат представители в Общинската избирателна комисия във Варна, трябва публично да обяснят мотивите си за отстраняването на кмета Благомир Коцев".

Това заяви премиерът Румен Радев в коментар на решението на ОИК.

„Аз не одобрявам начина, по който се подменя вотът на гражданите“.

Той подчерта, че „Прогресивна България“ няма представители в комисията и затова настоява политическите формации, чиито членове са участвали в гласуването, да поемат отговорност за решението си.

„Очаквам партиите, които имат членове в тази Общинска избирателна комисия, много ясно да заявят своите мотиви за отстраняването на господин Коцев от кметския пост. Ние трябва да знаем тези мотиви“.

Радев уточни, че срещу Коцев има въпроси, на които той трябва да отговори, включително по казуси, свързани с незаконно строителство в местността „Баба Алино“. Според него обаче тези въпроси не трябва да бъдат решавани чрез подобен подход.

Ако кметът на Варна Благомир Коцев има сигнали, че отстраняването му е координирано действие, представлява законово нарушение или престъпление, нека ни сезира, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той присъства на международната публична лекция „Срещу мафията: Смелостта на избора“, с подтема „Палермо – България: Италианският опит в борбата с мафията“.

Подобен подход е неприемлив – да се подменя вотът на гражданите с решение на Общинската избирателна комисия. Неприемливо е и после партиите, излъчили тези представители в комисията, да не подкрепят техните действия, неприемливо е, каза още министърът.

Европейската комисия препоръча на България да бъде наложена глоба в размер на 0,02% от брутния вътрешен продукт. Според Комисията страната не е предприела достатъчно мерки за овладяване на бюджетния дефицит и не е изпълнила препоръките по процедурата при прекомерен дефицит.

Препоръката е част от есенния пакет на Европейския семестър и беше обявена от еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис.

Финансовите министри на държавите от ЕС ще решат дали да наложат санкцията на заседание на 11 декември.

Министерството на здравеопазването създава постоянно действаща междуведомствена комисия за проверка на достоверността на решенията на ТЕЛК. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова при представянето на новите възможности за дигитален контрол върху публичните разходи в здравеопазването.

"Започваме по-фокусирани проверки за това има ли или няма фалшиви решения на ТЕЛК", заяви Ивкова.

Новата комисия е създадена със заповед на министъра на фона на проведената акция в Разград, свързана със съмнения за издаване на фалшиви ТЕЛК решения, чрез които неправомерно са получавани средства от Националния осигурителен институт.

Ивкова представи и новата функционалност "Финансов профил" в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Чрез нея всеки гражданин ще може да проверява в приложението "еЗдраве" колко средства е заплатила Националната здравноосигурителна каса за неговите прегледи, изследвания и лечение.

Председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Георги Хорозов връчи удостоверенията на избраните за президент и вицепрезидент - Илияна Йотова и Кирил Вълчев на официална церемония в Мраморното фоайе на Народното събрание.

Хорозов посочи, че с това се удостоверява изборният резултат.

"За мен е радост връчването да стане в сградата на парламента, защото това е доказателство за добрите отношения между институциите", каза председателката на парламента Михаела Доцова в началото на церемонията.

България трябва да има дългосрочна национална стратегия за развитието на индустрията, съчетаваща разбирането за глобалните икономически тенденции с националните специфики и предимства на страната. Това заяви президентът Илияна Йотова, която откри днес кръгла маса на тема „Актуално състояние, проблеми и насоки за развитие на българската индустрия“.

По думите на президента необходими са конкретни решения, а не поредната стратегия, която да остане само на хартия.

В рамките на форума беше представен доклад на Конфедерацията на българската индустрия (КБИ) за състоянието на българската индустрия през периода 2016-2025 г. Форумът се организира съвместно от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и КБИ.