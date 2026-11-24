"Партиите, които имат представители в Общинската избирателна комисия във Варна, трябва публично да обяснят мотивите си за отстраняването на кмета Благомир Коцев".

Това заяви премиерът Румен Радев в коментар на решението на ОИК.

„Аз не одобрявам начина, по който се подменя вотът на гражданите“.

Той подчерта, че „Прогресивна България“ няма представители в комисията и затова настоява политическите формации, чиито членове са участвали в гласуването, да поемат отговорност за решението си.

„Очаквам партиите, които имат членове в тази Общинска избирателна комисия, много ясно да заявят своите мотиви за отстраняването на господин Коцев от кметския пост. Ние трябва да знаем тези мотиви“.

Радев уточни, че срещу Коцев има въпроси, на които той трябва да отговори, включително по казуси, свързани с незаконно строителство в местността „Баба Алино“. Според него обаче тези въпроси не трябва да бъдат решавани чрез подобен подход.

„Има такива проблеми в много български общини и ако започнем с общинските избирателни комисии да сваляме кметовете един след друг, това означава, че ние подменяме вота на българските граждани“.

Радев беше попитан и защо решението за отстраняването на Коцев идва именно сега, когато остава по-малко от година до края на мандата. Той отново насочи въпросите към партиите, представени в ОИК – Варна.

Коментарът му идва след решението на комисията от 23 ноември за предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев. То е свързано със сигнали за ползваните от него отпуски през периода, когато беше задържан в ареста. Решението е подкрепено от 20 членове на комисията, а шестима са гласували против.

Премиерът коментира и акциите срещу злоупотребите с решения на ТЕЛК. По думите му правителството подготвя цялостен подход за ограничаване на неправомерно получаваните средства.

„Нашият подход е да ограничим до минимум злоупотребите с ТЕЛК, за да може средствата да насочим към хората, които наистина имат нужда“.

Той посочи, че неправомерното издаване на решения натоварва бюджета и създава усещане за несправедливост сред хората, които действително се нуждаят от социална подкрепа.

По отношение на бюджета Радев заяви, че управляващите са готови да разгледат аргументирани предложения на опозицията между първо и второ четене. Той коментира и недоволството сред служителите на НОИ и Агенцията за социално подпомагане, като призна високото натоварване на работещите в социалната система.

„Ние наистина високо оценяваме тяхната работа. Правим възможното с този бюджет да има повече средства, да има увеличение на заплатите“.

Румен Радев коментира и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Той заяви, че очаква членовете от парламентарната и професионалната квота да осъзнават отговорността си към върховенството на правото.

„Тяхната дейност е изключително важна, за да се възстанови чувството за справедливост“.

По повод съмненията за политически договорки при избора на членовете на ВСС Радев заяви, че критериите са били ясно формулирани и изрази очакване избраните да отговорят на професионалните изисквания за заеманите позиции.