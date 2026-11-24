„Маркет ЛИНКС“: „Прогресивна България“ запазва подкрепата на една трета от гласуващите
Това показва национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, представено от социолога Добромир Живков
„Прогресивна България“ би получила подкрепата на около една трета от гласуващите, ако парламентарните избори се проведат сега. ГЕРБ-СДС е на второ място с 12%, следвана от „Продължаваме промяната“ с около 10% и „Демократична България“ с 9,4%. Това показва национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, представено от социолога Добромир Живков в ефира на bTV.
По думите на Живков разликите между ГЕРБ-СДС, ПП и ДБ са в рамките на статистическата грешка и трите формации могат да разменят местата си при евентуален вот. „Възраждане“ и ДПС са с подкрепа между 4% и 5% и остават близо до парламентарната бариера.
Делът на колебаещите се избиратели е 12,3%. Според Живков близо една четвърт от избирателите търсят политическа алтернатива, която засега не намират сред парламентарно представените партии.
Доверието към кабинета се стабилизира след месеци на спад
Одобрението за правителството е 36%, а неодобрението – 41%. Според Живков след няколко месеца на спад кабинетът вероятно достига ядрото на твърдата си подкрепа. След президентските избори се отчита и леко подобрение в нагласите за развитието на страната.
Доверието към премиера е 38% и надвишава недоверието с един процентен пункт. При политическите лидери няма съществени размествания, като проучването регистрира по-осезаем спад на доверието към председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
Шестима от десет очакват бюджетът да пази по-добре доходите им
Според 60% от анкетираните бюджетът може да щади повече финансите на домакинствата и да защитава по-добре доходите им от инфлацията. По оценка на Живков приемането му ще бъде сериозно изпитание за кабинета през следващите седмици.
В спора с търговските вериги 53% от анкетираните смятат, че институциите защитават интересите на потребителите, а около 20% са на мнение, че държавата целенасочено атакува веригите.
След искането на ГЕРБ за оставка на правителството заради трагедията на АМ „Тракия“ 60% от анкетираните смятат, че случилото се е било използвано за политически цели. Според Живков този ход не печели обществено одобрение.
Проучването е финансирано и проведено съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“ сред 1005 пълнолетни граждани в периода 14–22 ноември чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.