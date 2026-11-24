„Прогресивна България“ би получила подкрепата на около една трета от гласуващите, ако парламентарните избори се проведат сега. ГЕРБ-СДС е на второ място с 12%, следвана от „Продължаваме промяната“ с около 10% и „Демократична България“ с 9,4%. Това показва национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, представено от социолога Добромир Живков в ефира на bTV.

По думите на Живков разликите между ГЕРБ-СДС, ПП и ДБ са в рамките на статистическата грешка и трите формации могат да разменят местата си при евентуален вот. „Възраждане“ и ДПС са с подкрепа между 4% и 5% и остават близо до парламентарната бариера.

Делът на колебаещите се избиратели е 12,3%. Според Живков близо една четвърт от избирателите търсят политическа алтернатива, която засега не намират сред парламентарно представените партии.

Доверието към кабинета се стабилизира след месеци на спад

Одобрението за правителството е 36%, а неодобрението – 41%. Според Живков след няколко месеца на спад кабинетът вероятно достига ядрото на твърдата си подкрепа. След президентските избори се отчита и леко подобрение в нагласите за развитието на страната.

Доверието към премиера е 38% и надвишава недоверието с един процентен пункт. При политическите лидери няма съществени размествания, като проучването регистрира по-осезаем спад на доверието към председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Шестима от десет очакват бюджетът да пази по-добре доходите им

Според 60% от анкетираните бюджетът може да щади повече финансите на домакинствата и да защитава по-добре доходите им от инфлацията. По оценка на Живков приемането му ще бъде сериозно изпитание за кабинета през следващите седмици.

В спора с търговските вериги 53% от анкетираните смятат, че институциите защитават интересите на потребителите, а около 20% са на мнение, че държавата целенасочено атакува веригите.

След искането на ГЕРБ за оставка на правителството заради трагедията на АМ „Тракия“ 60% от анкетираните смятат, че случилото се е било използвано за политически цели. Според Живков този ход не печели обществено одобрение.

Проучването е финансирано и проведено съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“ сред 1005 пълнолетни граждани в периода 14–22 ноември чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.