София влиза в зимния сезон с 339 специализирани машини, засилен контрол върху снегопочистването и по-високи санкции за фирмите при неизпълнение на договорните им задължения.

Техниката е оборудвана с GPS устройства и датчици на греблата и разпръсквачите, което ще позволява на Столичния инспекторат да следи работата в реално време.

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че подготовката за зимния сезон е започнала още в края на октомври.

„Още в края на октомври започнахме подготовката, за да сме сигурни, че когато падне първият сняг, машините ще излязат навреме и всеки ще знае къде и какво трябва да направи“, посочи Терзиев.

Финална проверка на готовността на екипите направиха заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков и директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов. Те присъстваха и на демонстрация на снегопочистваща техника и системата за GPS проследяване.

На терен през зимата ще работят близо 170 снегорина, както и малогабаритни машини за кварталните улици, тротоарите и велоалеите. На разположение ще бъдат още челни и мини челни товарачи, роторни снегорини, верижна техника и комбинирани багери.

Общината е осигурила близо 24 000 тона натриев хлорид и калциев дихлорид за зимните обработки. За поддържането на Природен парк „Витоша“ са предвидени допълнително близо 5000 тона пясък. Определени са и около 50 местостоянки и точки за бърза реакция в различни части на София. При прогноза за снеговалеж техниката ще бъде предварително разпределяна по ключови места, за да може обработката да започне възможно най-бързо.

Първият приоритет ще бъдат трасетата на градския транспорт, основните пътни артерии, общинските пътища и участъците с повишен риск от заледяване.

След тях ще се обработват кварталните улици и вътрешнокварталната мрежа, спирките на градския транспорт, тротоарите, подходите към подлези и велоалеите. При очаквано рязко понижение на температурите ще се извършват и превантивни обработки срещу заледяване. Целта е те да започват преди засилването на сутрешния трафик.

Всички специализирани машини са оборудвани с GPS устройства, а на греблата и разпръсквачите има допълнителни датчици. Така инспекторите ще могат да следят не само движението на техниката, но и дали действително се извършва обработка на пътните настилки.

„За нас е важно да знаем не само с каква техника разполагат фирмите, но и дали тя работи по определените маршрути и дали обработките се извършват качествено и навреме“, заяви директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

Новите договори за зимно поддържане предвиждат и значително по-сериозни санкции. За непочистена спирка на градския транспорт глобата се увеличава от 1000 на 1500 евро. При непочистени в срок велоалеи, подходи към подлези и метростанции, пешеходни пътеки и тротоари, санкцията нараства от 500 на 1000 евро.

Същата санкция ще се прилага и при натрупани снежни маси около стволовете на дърветата. Най-съществено е увеличението при липса на необходимата техника. За всяка непредставена машина санкцията вече ще бъде 5000 евро, вместо досегашните 1000 евро. От общината призовават и гражданите, бизнеса и етажните собствености да почистват пространствата пред домовете, офисите и сградите си. Целта е да се осигури безопасно преминаване на пешеходците и да не се допускат допълнителни затруднения при снеговалеж.

Първият сериозен тест за новата организация ще бъде при първия по-обилен снеговалеж, когато ще стане ясно доколко подготовката и засиленият контрол ще се превърнат в реално почистване на столицата.