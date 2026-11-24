Заместник-кметът на Варна Снежана Апостолова определи като „голям абсурд и пълно безобразие“ решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за отстраняването на кмета Благомир Коцев. Коментарът ѝ беше направен в ефира на предаването „Здравей, България“.

По думите ѝ Общинският съвет има правомощията да определи кой да изпълнява функциите на кмет до края на настоящия мандат.

Апостолова коментира и оттегления проект за изграждане на тунел под Морската градина, както и предполагаемата връзка на бизнесмена Даниел Славов с него. Според нея това може да е един от факторите за създалата се ситуация, но не и единственото обяснение.

Тя припомни, че предложението за тунела първоначално е било включено в инвестиционен заем, но впоследствие Благомир Коцев е оттеглил съответната точка. Като друг възможен мотив за случващото се заместник-кметът посочи три общински имота, които са били извадени от програмата за продажба.

Според Апостолова при подготовката на бюджета за 2027 г. предстои да бъде изготвена нова програма за разпореждане с общинска собственост. Тя допусна, че може да има интерес определени имоти отново да бъдат включени в нея при управлението на друг кмет.

Заместник-кметът обърна внимание и на развитието около проекта за тунела. По думите ѝ, въпреки че предложението е било извадено от заема, то отново е било поставено на обсъждане по време на заседание на Общинския съвет.

„Проектът за тунела беше изваден от заема, но вчера, по време на заседание на Общинския съвет, общински съветник от групата на „Алтернативата“ отново предложи за него да бъдат отделени 350 хиляди евро от бюджета. Предложението беше подкрепено от около 30 съветници“, заяви Апостолова.

По отношение на гласуването за отстраняването на Коцев и въпроса дали сред подкрепилите решението е имало представител на ПП–ДБ, тя заяви, че един от общинските съветници, избран от тяхната квота, е гласувал „за“.

„Предатели винаги има. Да, един човек, който реално е влязъл от нашата квота, е гласувал „за““, коментира заместник-кметът.

Междувременно адвокат Николай Владимиров, част от екипа на защитата на Благомир Коцев, обясни, че решението на ОИК подлежи на обжалване пред съда.

Според него съдебната инстанция може да разпореди спиране на изпълнението на акта на комисията до окончателното произнасяне по казуса. Така съдът ще има ключова роля при определянето кой ще изпълнява длъжността кмет на Варна през този период.

„Според мен това е жалко и не отговаря на духа на закона“, заяви адвокат Владимиров.