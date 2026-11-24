Общинският съвет може да бъде свикан и да избере друг наместник на сваления кмет на Варна Благомир Коцев. Това заяви неговият адвокат Николай Владимиров пред БНТ.

Думите му са след като в понеделник вечрта с решение на ОИК-Варна Коцев беше свален от длъжността кмет. Малко преди да напусне поста Благомир Коцев е издал заповед за заместване, уточни адвокатът на кмета.

"ОИК излезе с безпрецедентно решение, което за нас е незаконосъобразно. Това решение ще бъде обжалвано. Съдът ще прецени дали това решение ще остане в сила или не. Решението подлежи на предварително изпълнение, т.е. - то влиза в сила веднага", заяви Владимиров.

По думите му зад това решение варират както икономически, така и политически искания.