Двадесет и пет души са загинали или са в неизвестност след саудитски въздушни удари по автобуси и камиони в югозападната част на Йемен. Информацията е съобщена от медии, свързани с хутите, и цитирана от Франс прес.

Според агенция Саба, свързана с хутите, броят на жертвите при атаките в района на Уади Мабак, провинция Лахидж, е достигнал 25 души, които се водят загинали или изчезнали. Други шестима са ранени. От агенцията посочват, че продължаващото присъствие на саудитски самолети над района затруднява спасителните дейности.

Ден по-рано военният говорител на групировката Яхия Сария съобщи за нападението, без да посочи броя на пострадалите. Той заяви, че атаката няма да остане без отговор.

Ударите са извършени след бомбардировки в съседната крайбрежна провинция Ходейда, която е под контрола на хутите. По данни на движението при тях са загинали 17 души.

Конфликтът между хутите и правителствените сили в Йемен, подкрепяни от Саудитска Арабия, се възобнови през юли след четиригодишно затишие, като отвори нов фронт във войната в Близкия изток.

Напрежението се засили през септември, когато антиправителствени бойци установиха контрол над части от крайбрежието на Червено море и стратегическия проток Баб ел Мандеб.

През последните дни хутите, които държат под свой контрол голяма част от северен Йемен и най-гъсто населените райони на страната, са разширили присъствието си в провинция Лахидж. Настъплението им ги доближава до Аден, където се намира правителството, след като през 2014 г. загуби столицата Сана.

Паралелно с това подкрепяните от Иран бойци засилиха атаките срещу Саудитска Арабия, като основни цели са летища и обекти от енергийната инфраструктура. Хутите са наложили и блокада за саудитския флот в Червено море. Саудитска Арабия е най-големият износител на суров петрол в света.