Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

Необходимо е международният натиск върху йеменските бунтовници хути да бъде засилен, за да прекратят нападенията си в региона, особено срещу Саудитска Арабия. Това заяви говорителят на френското Министерство на външните работи Паскал Конфаврьо, цитиран от Ройтерс.

„Нашата позиция е, че е необходимо да се засили натискът върху хутите, за да прекратят своите неприемливи атаки и провокации, особено срещу територията на Саудитска Арабия, но не само там“, посочи Конфаврьо по време на пресконференция.

Изявлението му беше направено в отговор на въпрос дали Париж подкрепя предложението на Европейския съюз хутите да бъдат включени в списъка на терористичните организации.

Саудитска Арабия настоява ЕС да предприеме подобна стъпка, но предложението среща резерви сред европейските държави. Според шестима европейски представители, цитирани от Ройтерс, основното притеснение е, че подобно решение може да затрудни бъдещите усилия за постигане на мир в Йемен.