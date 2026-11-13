Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Силният вятър откърти голямо парче от фасадната изолация на блок 41 в столичния квартал "Бъкстон". Част от отломките са паднали върху паркирани автомобили, като са причинени материални щети. За инцидента съобщиха очевидци в социалните мрежи.

Според живеещи в района проблемът с фасадата не е нов. Те твърдят, че част от изолацията е била повредена още при предишни силни ветрове, но не са предприети необходимите ремонтни дейности.

"Над половин година не си оправиха падналата изолация от предишните силни ветрове и тази сутрин резултатът е налице. Този път е върху кола, следващият може и върху човек - това е престъпна небрежност", коментира авторката на сигнала във Фейсбук.

Инцидентът е част от множеството щети, причинени от силния вятър в София. През деня са подадени над 300 сигнала за паднали дървета, клони и повреди по сгради.

Към момента няма информация за пострадали при падането на изолацията в квартал "Бъкстон".

Случаят отново поставя въпроса за поддръжката на фасадите на жилищните сгради и опасността от падащи елементи при силен вятър.