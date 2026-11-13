Хърватският премиер: Черна гора трябва да реши спорните въпроси, за да напредне към ЕС

Хърватия очаква от Черна гора конкретен напредък по въпросите, свързани с европейските ценности и добросъседските отношения, преди приключването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това заяви хърватският премиер Андрей Пленкович след разговори с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Дъблин.

Срещата се е състояла в навечерието на неформалната среща на върха на ЕС, като основна тема е било разширяването на Съюза и амбицията на Подгорица да приключи преговорите за членство до края на 2026 г.

Пленкович подчерта, че Хърватия подкрепя европейската перспектива на съседните държави, но настоява процесът да се основава на индивидуалните заслуги, реалното прилагане на реформите и изпълнението на всички критерии за членство.

По думите му Загреб досега е подкрепил затварянето на 23 преговорни глави от страна на Черна гора. Хърватия обаче очаква допълнителни действия по въпросите, включени в глави 23 и 31.

„Очакваме черногорските власти да постигнат напредък в решаването на въпросите, свързани със спазването на европейските ценности и принципите на добросъседските отношения. В този процес ключово значение има политическата воля от страна на Черна гора“, заяви Пленкович в публикация в социалната мрежа X.

В средата на октомври Хърватия официално представи осем конкретни изисквания към Черна гора, които според Загреб трябва да бъдат изпълнени преди приключването на преговорите и присъединяването към ЕС.

От тези осем условия две вече са изпълнени, докато останалите шест продължават да очакват решение. Шест от изискванията са свързани с глава 23 – „Правосъдие и основни права“, а останалите две попадат в глава 31 – „Външна политика, политика на сигурност и отбрана“.

Хърватия заявява, че остава конструктивен партньор в процеса на европейска интеграция на Черна гора, но очаква от Подгорица необходимите стъпки за преодоляване на спорните въпроси.