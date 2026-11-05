Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината
Снимка: БТА

Яков Милатович заяви, че докладът на Европейската комисия потвърждава напредъка и че членството в ЕС е по-близо от всякога

Черна гора може да приключи всички останали преговорни глави за членство в Европейския съюз до края на годината, ако запази и допълнително ускори темпото на реформите. Това заяви президентът на страната Яков Милатович след среща с посланика на ЕС в Черна гора Йохан Сатлер, който му връчи Доклада на Европейската комисия за Черна гора за 2026 г.

От президентската служба за връзки с обществеността посочиха, че Милатович оценява доклада като положителен, тъй като според него той потвърждава постигнатия от страната напредък и показва, че приключването на преговорния процес е реалистична цел.

"Черна гора никога не е била по-близо до членство в Европейския съюз. Европейската комисия потвърждава, че можем да приключим преговорите до края на тази година. Сега е отговорност на всички политически и институционални участници да се възползват от тази историческа възможност и да довършат работата", каза Милатович.

По думите на президента страната има историческа възможност да приключи преговорите за членство до края на 2026 г., но за това е необходимо да бъде запазено и ускорено темпото на реформите.

Още по темата

Черна гора и Албания искат помощ от НАТО срещу руската дезинформация и хибридните атаки

Черна гора и Албания искат помощ от НАТО срещу руската дезинформация и хибридните атаки

Черна гора трябва да приключи преговорите за членство в ЕС до края на 2026 г.

Черна гора трябва да приключи преговорите за членство в ЕС до края на 2026 г.

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Черна гора търси подкрепа от Словения за преодоляване на споровете с Хърватия

Черна гора търси подкрепа от Словения за преодоляване на споровете с Хърватия

Премиерът на Черна гора: Готови сме за нов етап в отношенията със Сърбия

Премиерът на Черна гора: Готови сме за нов етап в отношенията със Сърбия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

Марта Кос: Албания трябва да запази темпото на реформите, за да приключи преговорите с ЕС до 2027 г.

Марта Кос: Албания трябва да запази темпото на реформите, за да приключи преговорите с ЕС до 2027 г.

Петима души бяха открити разстреляни в два автомобила в Турция

Петима души бяха открити разстреляни в два автомобила в Турция

Френски самолет удължава мисията си за наблюдение в Черно море

Френски самолет удължава мисията си за наблюдение в Черно море

Румънските служби са вдигнати на крак заради намерени останки от дрон

Румънските служби са вдигнати на крак заради намерени останки от дрон

Водещи

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

  • Току-що
Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

  • Преди 4 минути
Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

  • Преди 8 минути
По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

  • Преди 9 минути
Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

  • Преди 18 минути
Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

  • Преди 21 минути
НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

  • Преди 24 минути
Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

  • Преди 32 минути
Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

  • Преди 34 минути
Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

  • Преди 34 минути
Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

  • Преди 48 минути
Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

  • Преди 51 минути
Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

  • Преди 54 минути
Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

  • Преди 1 час