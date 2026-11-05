Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

Черна гора може да приключи всички останали преговорни глави за членство в Европейския съюз до края на годината, ако запази и допълнително ускори темпото на реформите. Това заяви президентът на страната Яков Милатович след среща с посланика на ЕС в Черна гора Йохан Сатлер, който му връчи Доклада на Европейската комисия за Черна гора за 2026 г.

От президентската служба за връзки с обществеността посочиха, че Милатович оценява доклада като положителен, тъй като според него той потвърждава постигнатия от страната напредък и показва, че приключването на преговорния процес е реалистична цел.

"Черна гора никога не е била по-близо до членство в Европейския съюз. Европейската комисия потвърждава, че можем да приключим преговорите до края на тази година. Сега е отговорност на всички политически и институционални участници да се възползват от тази историческа възможност и да довършат работата", каза Милатович.

По думите на президента страната има историческа възможност да приключи преговорите за членство до края на 2026 г., но за това е необходимо да бъде запазено и ускорено темпото на реформите.