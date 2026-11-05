Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

Руският президент Владимир Путин се срещна в Кремъл със секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. Визитата, която се провежда при засилени мерки за сигурност, бе потвърдена официално от президентската канцелария в Москва и предадена от Ройтерс и ТАСС.

Разговорите в Москва идват само три дни след проведения на 2 ноември ключов телефонен разговор между двамата лидери, в който бяха обсъдени развиващите се геополитически процеси в Западна Азия.

На разпространените от пресслужбата на Кремъл официални фотографии прави впечатление необичайно тесният, но силно специализиран състав на руската делегация. На масата за преговори, редом до Путин, присъстваха дългогодишният му съветник по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков и началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) генерал-полковник Игор Костюков.

Участието на шефа на руското военно разузнаване се тълкува от международните наблюдатели като ясен сигнал за дълбоко оперативно и стратегическо сътрудничество в сферата на отбраната и обмена на разузнавателни данни.

Според иранските държавни медии Резаи е предал на Путин писмо от върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей. Те обаче не уточниха какво е било съдържанието на посланието.

Визитата съвпадна с изтичането на секретни документи, разкриващи планове на Москва да достави на Техеран 90 модерни пускови установки за управляеми ракети, информира The Guardian.