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Съперникът на Никола Цолов пред дебют във Формула 1: Бях много изненадан

Съперникът на Никола Цолов пред дебют във Формула 1: Бях много изненадан
formula2.com

Рафаел Камара ще кара за Хаас в домашната Гран при на Бразилия, но не разкри дали ще завърши сезона във Формула 2

Рафаел Камара призна, че е научил късно за възможността да дебютира във Формула 1 пред родна публика. Бразилският пилот ще замени освободения Естебан Окон в Хаас за предстоящата Гран при на Сао Пауло на пистата „Интерлагос“.

“Бях много изненадан. Просто съм изключително щастлив от възможността и много благодарен на отбора, че ми гласува доверие за този уикенд. Опитвам се да се насладя на домашното си състезание и да се забавлявам на пистата”, заяви Камара, цитиран от Gpblog.

Бразилецът, който вече беше потвърден като пилот на Хаас за 2027 година, разкри, че досега не е карал на „Интерлагос“. Той ще трябва бързо да опознае трасето и тазгодишния болид на отбора.

Камара води в класирането на Формула 2 със седем точки пред Никола Цолов преди заключителните два състезателни уикенда в Катар и Абу Даби. Засега обаче не е ясно дали ще участва в оставащите стартове от сезона във Формула 1 и как това би се отразило на борбата му за титлата.

“Има много неща, които се случват този уикенд, така че просто се опитвам да се концентрирам върху работата си през този уикенд”, отговори той на въпрос за плановете си след Бразилия.

Камара не скри вълнението си от възможността първият му старт във Формула 1 да бъде пред бразилските фенове.

“Самото това да мога да направя първото си състезание във Формула 1 тук, пред всички, ще бъде нещо много специално. Ще се опитам да им подаря хубав уикенд”, добави той.

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