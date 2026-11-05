Байерн си хареса юноша на Ягелония

Байерн Мюнхен проявява сериозен интерес към крилото на Порто Оскар Петушевски. 18-годишният футболист е юноша на Ягелония Бялисток и премина в редиците на "драконите" за близо 9 млн. евро.

На "Алианц Арена" търсят алтернатива на Луис Диас на левия фланг на атаката, като Петушевски е една от основните трансферни цели.

Младокът има откупна клауза, която е на стойност 60 млн. евро. Полякът е високо ценен от шефа на спортния отдел на Байерн Макс Еберл, съобщава Флориан Плетенберг.

През този сезон Петушевски има 4 мача и един гол във всички турнири. Той вече е национал на своята родина, като е записал шест двубоя.