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Байерн си хареса юноша на Ягелония

Байерн си хареса юноша на Ягелония
fcporto.pt

Баварците готвят оферта за крило на Порто

Байерн Мюнхен проявява сериозен интерес към крилото на Порто Оскар Петушевски. 18-годишният футболист е юноша на Ягелония Бялисток и премина в редиците на "драконите" за близо 9 млн. евро. 

На "Алианц Арена" търсят алтернатива на Луис Диас на левия фланг на атаката, като Петушевски е една от основните трансферни цели. 

Младокът има откупна клауза, която е на стойност 60 млн. евро. Полякът е високо ценен от шефа на спортния отдел на Байерн Макс Еберл, съобщава Флориан Плетенберг. 

През този сезон Петушевски има 4 мача и един гол във всички турнири. Той вече е национал на своята родина, като е записал шест двубоя. 

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