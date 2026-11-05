Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

Носителят на "Златната топка" за 2026 година Хари Кейн официално подписа нов договор с Байерн Мюнхен. Англичанинът ще остане в баварския гранд до лятото на 2029 година.

Журналистът Дейвид Орнстийн твърди, че новият договор ще направи Кейн най-скъпоплатеният футболист в Европа. Нападателят ще получава около 25 млн. евро на сезон без бонусите.

„Чувствам се като у дома си в Байерн. От първия ден отношението на клуба, феновете, съотборниците и треньора към мен беше невероятно. Семейството ми също е щастливо в Мюнхен и искам да продължа да печеля трофеи с този отбор“, заяви Кейн пред официалните канали на баварците.

Хари Кейн има 156 гола в 161 мача за Байерн.