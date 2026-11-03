Хари Кейн: Бих разменил „Златната топка" за трофея от Шампионската лига

Хари Кейн спечели „Златната топка" само преди няколко дни, но вече е готов да се раздели с красивия трофей. 33-годишният нападател спечели най-престижното индивидуално отличие, след като през миналия сезон 2025/26 отбеляза 73 гола на клубно и национално ниво. Въпреки това англичанинът е готов да размени наградата за купата от Шампионската лига.

Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

„Да спечеля „Златната топка" беше едно от най-хубавите усещания в живота ми, но футболът е отборен спорт и в моите очи колективните трофеи имат по-голяма стойност. Мечтая да спечеля Шампионската лига с Байерн и ако трябва да избирам между двете, със сигурност предпочитам купата. А защо не и двете? Този сезон имаме добри шансове да стигнем финал в турнира", заяви Кейн преди гостуването на Атлетико Мадрид в четвъртия кръг от Шампионската лига.

Англичанинът призна още, че преговорите между него и Байерн за нов договор са на финалната права, а според германските медии новината трябва да бъде съобщена до няколко дни. „Разговорите бяха много положителни през последните няколко дни. Все повтарям, че сме много близо, но сега сме изключително близо до окончателно споразумение", допълни №9.