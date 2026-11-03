Левски вече продаде 20 000 билета за следващия мач в Европа

Феновете на Левски са купили вече над 19 500 билета за мача с полския Ягелония от четвъртия кръг на Лига Европа. Двубоят е в четвъртък (5 ноември) на стадион „Васил Левски". „Сините" имат 4 точки в основната фаза на турнира от първите си три мача, в които записаха загуба от РБ Залцбург с 0:1, равенство 1:1 с НЕК Наймеген и победа над Виктория Пилзен с 2:1 в Чехия.

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Почти всичките 6533 билета на Сектор „А" са продадени, близо 7000 билета за Сектор „Б", над 5100 са продадените билети за Сектор „В", а също така има закупени над 1110 билета за Сектор „Г". Ръководството пък е пуснало 36 000 билета на разположение за своите фенове.

Шампионът на България заема временната 17-а позиция, но при успех над Ягелония ще увеличи значително шансовете си да продължи към директните елиминации на Лига Европа. Поляците са на 27-мо място след първите три мача 3 с актив от три точки. Те имат една победа с 3:1 над арменския Арарат, както и две поражения с 1:2 от Олимпиакос и 0:3 от Андерлехт.

Припомняме, че в първото си домакинство в групова фаза на Лига Европа срещу РБ Залцбург, феновете на Левски бяха около 23 000 по трибуните на Националния стадион. Тогава привържениците на 27-кратните шампиони недоволстваха срещу високите цените на билети, които впоследствие бяха коригирани и намалени за този и следващия мач на тима в София.