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Витанов от ПБ: Резултатите от първия тур на президентския вот бяха много притеснителни за нас

Витанов от ПБ: Резултатите от първия тур на президентския вот бяха много притеснителни за нас
Снимка: БТА

Не искаме президентът да бъде партиен, увери той

Резултатите от първия тур на президентските избори бяха много притеснителни за нас. Направихме светкавичен анализ, поправихме грешките. Всички представители на ПБ в последната седмица работиха неуморно. Това заяви депутатът от ПБ Петър Витанов пред БНТ.

"Когато говорим с хората, с бизнеса, те имат очаквания, някъде не сме ги посрещнали. За мен това беше сигнал", каза Витанов. 

Той очаква Илияна Йотова да е президент на всички българи, няма да е раболепна на една или друга политическа партия. "Тя е жена с визия. ПБ застана зад нея, но ние не искаме президентът да бъде партиен", допълни депутатът от "Прогресивна България".

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