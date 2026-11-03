Витанов от ПБ: Резултатите от първия тур на президентския вот бяха много притеснителни за нас

Резултатите от първия тур на президентските избори бяха много притеснителни за нас. Направихме светкавичен анализ, поправихме грешките. Всички представители на ПБ в последната седмица работиха неуморно. Това заяви депутатът от ПБ Петър Витанов пред БНТ.

"Когато говорим с хората, с бизнеса, те имат очаквания, някъде не сме ги посрещнали. За мен това беше сигнал", каза Витанов.

Той очаква Илияна Йотова да е президент на всички българи, няма да е раболепна на една или друга политическа партия. "Тя е жена с визия. ПБ застана зад нея, но ние не искаме президентът да бъде партиен", допълни депутатът от "Прогресивна България".