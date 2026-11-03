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Никола Минчев: ПП и ДБ си остават най-близки политически съратници, има идейна разлика между тях

Никола Минчев: ПП и ДБ си остават най-близки политически съратници, има идейна разлика между тях
Снимка: БТА

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Кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев успяха да разширят периферията гласоподаватели, които ПП и ДБ имат. Тяхната мажоритарна кандидатура добави подкрепата към коалицията. Това заяви пред БНТ евродепутатът и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев.

"ПП и ДБ си остават най-близки политически съратници, има идейна разлика между тях. ПП е по-центристка, а ДБ са си дясна формация, обясни Минчев, настоявайки, че ПП е повече в центъра, а не в лявото политическо пространство", каза Минчев и допълни, че подобен разговор поне на първо време трябва да е в затворен вътрешен формат.

"Не казвам персонално кой е виновен, но трябва да има разговор за това, че Гюров и Кандев не спечелиха кандидат-президентските избори", обясни той вълната за търсене на виновни. 

Запитан дали български евродепутати са работили да излезе резолюция от ЕП в ущърб на България, той каза, че българските евродепутати имат право сами да преценят каква е правилната позиция. "Мандатът на ЕП не произтича от българското правителство. Смятам, че българската реакция на случващото се в Черно море не беше правилна", заяви Минчев. Той допълни, че е участвал в подготовката, но не е успял да гласува, защото е участвав в кандидат-президентската кампания в България.

"Нищо ефективно не виждам в многопластовата външна политика. Моето разбиране за правилна позиция е да има едно послание", обясни той.

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