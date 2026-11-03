Цветан Цветанов: ГЕРБ ще загуби над 300 хил. гласа при избори днес
"Подкрепата на Борисов за Гюров в 12 без 5 изигра обратен ефект", каза още Цветанов
"Десните избиратели не припознаха своя кандидат. Година преди изборите имаше възможност демократичният форум да определи кандидатпрезидентската двойка".
Това заяви лидерът на "Републиканци за България" и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов пред БТВ.
„Имахме безпрецедентно ниска избирателна активност. Двете парламентарно представени сили – ГЕРБ и ДПС, бяха 660 000, които не бяха пряко ангажирани с кампанията. Имаше „Сияние” и АПС, тоест имаме общо 800 000, които не участваха“.
По думите му Бойко Борисов е давал различни послания по време на кампанията.
„Един път беше негативен към Гюров, друг път към Йотова. Вежди Рашидов и Емил Радев бяха пък в ИК на Йотова а посланието на Борисов в подкрепа на Гюров в 12 без 5 може би изигра обратен ефект".
И направи предположение:
„Ако има сега парламентарни избори, ГЕРБ ще бъде под 300 000 гласа – това е трендът, който наблюдаваме. Местната партийна инфраструктура е разколебана и търси алтернативи за изборите през 2027 г. Затова излизам напред с платформа „Заедно за силна община” и комуникирам с почтените симпатизанти на ГЕРБ“.
Според Цветанов - Гюров е бил неподготвен.
„Имахме неподготвен Гюров. Може би е грешка на пиар екипа. Цялостната кампания на Гюров стартира лошо – в Гоце Делчев. Иронизираха опонента си, имаше персонални атака чрез ТикТок. Арман Бабикян стартира с тях, една седмица в началото на кампанията се оттегли. Гюров трябваше да бъде по-подготвен, особено по икономическите теми“.