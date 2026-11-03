Цветан Цветанов: ГЕРБ ще загуби над 300 хил. гласа при избори днес

"Десните избиратели не припознаха своя кандидат. Година преди изборите имаше възможност демократичният форум да определи кандидатпрезидентската двойка".

Това заяви лидерът на "Републиканци за България" и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов пред БТВ.

„Имахме безпрецедентно ниска избирателна активност. Двете парламентарно представени сили – ГЕРБ и ДПС, бяха 660 000, които не бяха пряко ангажирани с кампанията. Имаше „Сияние” и АПС, тоест имаме общо 800 000, които не участваха“.

По думите му Бойко Борисов е давал различни послания по време на кампанията.

„Един път беше негативен към Гюров, друг път към Йотова. Вежди Рашидов и Емил Радев бяха пък в ИК на Йотова а посланието на Борисов в подкрепа на Гюров в 12 без 5 може би изигра обратен ефект".

И направи предположение: