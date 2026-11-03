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Цветан Цветанов: ГЕРБ ще загуби над 300 хил. гласа при избори днес

Цветан Цветанов: ГЕРБ ще загуби над 300 хил. гласа при избори днес
БТА

"Подкрепата на Борисов за Гюров в 12 без 5 изигра обратен ефект", каза още Цветанов

"Десните избиратели не припознаха своя кандидат. Година преди изборите имаше възможност демократичният форум да определи кандидатпрезидентската двойка".

Това заяви лидерът на "Републиканци за България" и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов пред БТВ.

„Имахме безпрецедентно ниска избирателна активност. Двете парламентарно представени сили – ГЕРБ и ДПС, бяха 660 000, които не бяха пряко ангажирани с кампанията. Имаше „Сияние” и АПС, тоест имаме общо 800 000, които не участваха“.

По думите му Бойко Борисов е давал различни послания по време на кампанията.

„Един път беше негативен към Гюров, друг път към Йотова. Вежди Рашидов и Емил Радев бяха пък в ИК на Йотова а посланието на Борисов в подкрепа на Гюров в 12 без 5 може би изигра обратен ефект".

И направи предположение:

„Ако има сега парламентарни избори, ГЕРБ ще бъде под 300 000 гласа – това е трендът, който наблюдаваме. Местната партийна инфраструктура е разколебана и търси алтернативи за изборите през 2027 г. Затова излизам напред с платформа „Заедно за силна община” и комуникирам с почтените симпатизанти на ГЕРБ“.

Според Цветанов - Гюров е бил неподготвен.

„Имахме неподготвен Гюров. Може би е грешка на пиар екипа. Цялостната кампания на Гюров стартира лошо – в Гоце Делчев. Иронизираха опонента си, имаше персонални атака чрез ТикТок. Арман Бабикян стартира с тях, една седмица в началото на кампанията се оттегли. Гюров трябваше да бъде по-подготвен, особено по икономическите теми“.

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