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Крум Зарков: Да се твърди, че Илияна Йотова е антиевропеец, е нелепо

Крум Зарков: Да се твърди, че Илияна Йотова е антиевропеец, е нелепо
БТА

Според него новоизбраният президент ще отстоява по-твърда позиция на България в Европа

Илияна Йотова спечели президентските избори, защото беше по-подготвеният кандидат. Това заяви председателят на БСП и съпредседател на инициативния комитет, издигнал Йотова за президент, Крум Зарков пред bTV.

"Всичко е добре, когато завършва добре. Илияна Йотова спечели, защото беше по-подготвеният кандидат", коментира Зарков.

Според него победата на Йотова има и историческо значение за България.

"Това беше и по-логичният избор. Постигнахме нещо, което много европейски държави още не са успели да направят - избрахме жена да представлява нацията", посочи той.

Лидерът на социалистите подчерта ролята на БСП за изборния резултат, като припомни, че партията първа е подкрепила кандидатурата на Йотова.

"Ние направихме това, което казвахме - първи подкрепихме г-жа Йотова и показахме, че сме една от най-важните партии на терен. Тази победа трябва да ни даде самочувствие да продължим напред", заяви Зарков.

Той призна и приноса на останалите политически сили, подкрепили кандидатпрезидентската двойка, като определи победата като общ национален успех.

Зарков поздрави и Андрей Гюров за поведението му след загубата на балотажа.

"Искам да поздравя и г-н Гюров, който постъпи като един цивилизован политик и възпитан мъж, като се обади да поздрави г-жа Йотова след победата. Понякога начинът, по който губи един човек, казва повече, отколкото, когато печели", коментира председателят на БСП.

Според него една от причините за изборния резултат е превръщането на президентската кампания в продължение на противопоставянето между управляващи и опозиция.

По думите му към Андрей Гюров са били насочени очаквания да се превърне в говорител на опозицията и да допринесе за свалянето на правителството.

"Това според мен не е правилно, защото дори и правителството да прави грешки, не може през три месеца да се сменя властта", заяви Зарков.

Той призна, че евентуална загуба на Йотова би била тежък удар за правителството на Румен Радев, и отбеляза съществения принос на "Прогресивна България" за победата ѝ.

Същевременно лидерът на БСП изрази увереност, че Йотова ще изпълнява и ролята си на коректив на изпълнителната власт, когато прецени, че това е необходимо и законосъобразно.

В коментар за бъдещата външна политика на президентската институция Зарков отхвърли определенията, че Йотова има антиевропейски позиции.

"Да се твърди, че Илияна Йотова е антиевропеец, е нелепо", подчерта той.

"Но да се каже, че тя ще представя една по-различна и по-твърда позиция на България в Европа, е правилно", допълни председателят на БСП.

По думите му Йотова е добре приета в Европа и по време на предизборната кампания е получила подкрепа от европейски партии.

"Оттук нататък тя има една задача, на която да се посвети напълно - тя трябва да е българският президент", заключи Крум Зарков.

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