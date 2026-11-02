Дъждове и силен вятър утре, в сила са червен, оранжев и жълт код

Облачно и дъждовно ще бъде времето през следващото денонощие. През нощта валежи от дъжд ще има на отделни места, с временни прекъсвания. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, а в Източна България - от север. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а в София - около 6°.

Утре дъжд ще вали в цялата страна, а в планинските райони валежите ще бъдат от сняг. Очаква се те да се усилят и на места да бъдат значителни по количество. Заради очакваните интензивни валежи НИМХ обяви червен код за проливни валежи и силен вятър в пет области - Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково. Там се очакват количества над 65 литра на квадратен метър за денонощие. В голяма част от останалата страна е обявен оранжев код с очаквани количества от 35 до над 55 литра на квадратен метър, а с жълт код са София-град, Софийска област, Видин, Перник и Кюстендил.

Вятърът ще остане умерен от изток-североизток, като през втората половина на деня ще се засили в Източна България. Дневните температури ще достигнат 6°-11° в повечето райони, 14°-16° в югоизточната част на страната, а в София - около 8°.

Облачно ще бъде и в планинските райони, където се очакват продължителни и обилни валежи. В по-ниските части те ще бъдат от дъжд, а над 1500 метра надморска височина - от сняг. Във високите планински райони снежната покривка ще продължи да се увеличава.

Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра - около 0°.

По българското Черноморие облачната обстановка ще се задържи, като се очакват продължителни и значителни валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-североизток, а следобед и привечер ще се усилва. Минималните температури ще бъдат от 13° до 15°, а максималните ще достигнат 15°-16°. Морската вода ще бъде с температура 16°-17°, а вълнението ще достигне 3-4 бала.