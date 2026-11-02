Заради проливните дъждове: Учениците във Варна преминават към обучение в електронна среда на 3 ноември

Заради прогнозите за нови интензивни валежи и повишения риск от наводнения 3 ноември е обявен за неучебен ден във Варна, съобщиха от местната администрация.

За решението е уведомено Регионалното управление на образованието. Очаква се министърът на образованието да разпореди преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

Само за шест часа днес във Варна са паднали около 76,5 литра дъжд на квадратен метър, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Количеството е отчетено между 8:00 и 14:00 часа.

Проливните валежи доведоха до наводнени улици и подлези, като повече от 30 екипа бяха ангажирани с отводняването на засегнатите участъци.

За 3 ноември в област Варна е обявен червен код за опасни валежи. Очаква се дъждовете да продължат с висока интензивност, което налага допълнителни превантивни мерки.

По разпореждане на кмета Благомир Коцев до обяд във вторник трябва да бъдат предприети всички необходими действия за подготовка на града за очакваното влошаване на времето.

През нощта ще дежурят три екипа, а за 3 ноември са осигурени осем екипа, включително с изнесени дежурства, които да реагират при възникнали проблеми.

Основната цел на предприетите мерки е да се ограничи рискът за гражданите и да се осигури възможно най-бърза реакция при нови наводнения.

От местната власт призовават жителите на Варна да следят официалните съобщения за метеорологичната обстановка и да бъдат внимателни при придвижване, особено в райони с риск от събиране на големи количества вода.