Калин Стоянов обвини МВР в натиск над избиратели на ДПС в деня на балотажа

Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов отправи сериозни обвинения към ръководството на МВР за предполагаем натиск върху членове и симпатизанти на партията по време на втория тур на президентските избори на 1 ноември.

В публикувана позиция Стоянов твърди, че около 16:00 часа в изборния ден вътрешният министър Иван Демерджиев неофициално е разпоредил на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов да даде указания на областните директори на полицията в страната.

Според твърденията на Стоянов целта е била избиратели на ДПС да бъдат сплашени и възпрепятствани да гласуват до края на изборния ден.

"Във вчерашния изборен ден за президент и вицепрезидент, по моя информация около 16:00 часа, министърът на вътрешните работи разпорежда неофициално на Любомир Николов (и. д. главен секретар на МВР) да даде указания на всички директори на ОД на МВР в страната до приключването на изборния ден в 20:00 часа да се контролират, притискат, проверяват и тормозят членове и симпатизанти на ДПС", заяви той.

Стоянов настоява компетентните институции да проверят информацията и при установяване на нарушения да предприемат действия.

Депутатът съобщи и за подаден сигнал до Софийската градска прокуратура от колегата му Халил Летифов.

По думите му сигналът е свързан с двама мъже от Гурково – Мариян и Георги Цоневи, за които Стоянов твърди, че дават неверни показания срещу представители на ръководството на ДПС.

Бившият вътрешен министър посочва, че според информация, с която разполага партията, двамата са свързани с множество досъдебни производства, прокурорски преписки и сигнали за различни престъпления.

Стоянов твърди още, че двамата мъже поддържат близки отношения с Иван Демерджиев и предполага, че това може да е свързано с показанията им по разследвания срещу представители на ДПС.

Той споменава и производството, по което като обвиняеми са привлечени Радослав Ревански, Димитър Гавазов и Христо Широков.

"Ако всичко това се потвърди, казусът е повече от скандален!", заяви Калин Стоянов.

Изложените обвинения са твърдения на депутата от ДПС и не представляват установени от разследващите органи факти. В предоставената информация няма позиция на МВР, Иван Демерджиев или посочените в сигнала лица.