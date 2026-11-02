Арестуваха шефа на Истанбулската фондова борса

В рамките на разследване за корупция при борсови операции и управление на местни инвестиционни фондове, турските органи на реда арестуваха Коркмаз Енес Ергюн, генерален директор на Истанбулската фондова борса. Темата е сред водещите в страната през последните месеци, информира всекидневникът „Оксижен“.

Според съобщение на Главната прокуратура в Истанбул, Ергюн е бил отведен в ареста в събота вечерта по обвинения за участие в организирана престъпна структура, както и за активен и пасивен подкуп. Изданието „Хюриет“ допълва, че Управителният съвет на борсата вече е реагирал на ситуацията, като от днес постът му се поема от Атила Тюрели, който досега заемаше позицията на заместник-директор.

Финансовият трус в Турция се зароди, след като няколко фонда се оказаха в невъзможност да изплатят средствата на инвеститорите, поискали обратно изкупуване на дяловете си по време на панически разпродажби на пазара. Ситуацията провокира проверки за изкуствено манипулиране на котировките на неликвидни акции, като до този момент акцията на прокуратурата е довела до задържането на десетки мениджъри на фондове и фирмени ръководители.

Паралелно с разследването, турската Комисия за капиталови пазари прекрати дейността на 131 фонда, собственост на седем управляващи дружества, и разпореди тяхното закриване. Заради ескалацията на скандала, Великото национално събрание на Турция спешно гласува нов закон, който да уреди положението на 455 758 вложители, чиито средства са засегнати от принудителната ликвидация.

Случаят предизвика и сериозни политически последствия, водейки до напускането на заместник-председателката на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Фатма Бетюл Саян-Кая. Тя се оттегли както от партийното ръководство, така и от самата политическа сила, след като в публичното пространство изтече информация, че в рамките на пет месеца семейството ѝ е генерирало печалба от близо 2 милиарда лири (равняващи се на 35,8 милиона евро). Твърди се, че средствата са натрупани от търговия с ценни книжа на фирма, разследвана по същата схема за пазарни манипулации. При оттеглянето си Саян-Кая обяви, че напуска, за да предпази репутацията на ПСР и да позволи обективното разплитане на аферата.

Разрастващият се скандал с инвестиционните фондове в южната ни съседка стана причина за оставката и на Махмут Сютчю, който доскоро оглавяваше турския държавен регулатор на капиталовите пазари.