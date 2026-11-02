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Мъж ритна до смърт малко куче в София, кадри от насилието предизвикаха възмущение

Мъж ритна до смърт малко куче в София, кадри от насилието предизвикаха възмущение
Facebook / Nikolaj Popov

Случаят е заснет от охранителна камера, а жители на района организират протестна разходка срещу насилието над животни

Жесток случай на насилие над животно предизвика силно възмущение в социалните мрежи. Мъж е заснет да рита малко куче в столичния квартал "Кръстова вада", вследствие на което животното е починало.

Инцидентът е станал на 1 ноември около 21:00 часа, в района на улиците "Ивайло Петров" и "Иван Колев".

Жертвата е деветгодишен йоркширски териер на име Кнопа, тежащ едва три килограма.

На разпространените кадри от охранителна камера се вижда как мъж нанася силен ритник на кучето, докато то е на разходка със своя стопанин. От удара животното отхвръква към паркиран автомобил.

Според свидетелски разкази Кнопа е починала на място.

Собственичката на кучето Снежана Кишчук разказва, че нападението е било провокирано единствено от преминаването на животното покрай къщата, в която живее мъжът.

По думите ѝ домашният любимец е бил спокоен и никога не е проявявал агресия.

След случилото се между стопанина, който е разхождал кучето, и предполагаемия извършител е възникнал физически сблъсък. Впоследствие мъжът е напуснал мястото.

Случаят предизвика множество реакции в социалните мрежи, където потребители настояват за установяване на самоличността на нападателя и търсене на отговорност за действията му.

В знак на протест срещу насилието над животни тази вечер, 2 ноември, е организирана обща разходка на собственици на кучета в квартал "Кръстова вада".

Поради изключително тежкото съдържание на кадрите, показващи насилие над животно, редакцията на "Таралеж" няма да публикува видеозаписа от инцидента.

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