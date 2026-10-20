Новини
Търси
Подкаст
Общество

Достъпът до приюта за кучета в Горни Богров временно е спрян

Достъпът до приюта за кучета в Горни Богров временно е спрян
БТА

Има забрана за прием на нови кучета

Достъпът до общинския приют за безстопанствени кучета в село Горни Богров временно е спрян със заповед на директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София-град. Това съобщиха от Столичната община.

Забраната засяга доброволци, граждани, посетители и кандидати за осиновители и е в сила от 16 октомври до отстраняване на установени нередности, за срок до шест месеца. 

Със заповедта от 9 октомври е разпоредено временно спиране на експлоатацията на приюта, като е забранен и приемът на нови кучета.

В изпълнение на заповедта се преустановяват посещенията на доброволци, включително организираните съботно-неделни разходки с кучетата. Ограничението е необходимо и за гарантиране на безопасността на доброволците по време на ремонтните дейности.

Столичната община ще обжалва заповедта и ще поиска спиране на изпълнението ѝ, така че доброволците да могат да имат достъп до приюта през предстоящия уикенд, когато не са планирани строителни дейности. От Общината обясняват решението със засиления обществен интерес към приюта и участието на активна доброволческа общност в обгрижването на животните.

Паралелно с това Общината ще предприеме необходимите действия за възможно най-бързо отстраняване на установените нередности, така че основанията за ограничението да отпаднат и заповедта да бъде отменена преди изтичането на определения срок.

Доброволците могат да продължат да се включват в разходките на кучетата в общинския приют в Сеславци и клиниката във Връбница. Разходките се провеждат всяка събота и неделя от 10:00 до 14:00 часа.

През май беше открита нова амбулатория за ветеринарна медицинска помощ работи в общинския приют за кучета в Горни Богров.

Още по темата

Кучетата - опасност или приятел?

Кучетата - опасност или приятел?

4-годишният Марти, който изчезна за няколко часа днес, е изминал 6 км, а кучето го е пазило

4-годишният Марти, който изчезна за няколко часа днес, е изминал 6 км, а кучето го е пазило

БАБХ спря 23 кучета на границата със Сърбия заради нарушения

БАБХ спря 23 кучета на границата със Сърбия заради нарушения

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Водещи

Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

  • Преди 6 минути
Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

  • Преди 14 минути
Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Лидия Шулева за бюджета: Намаляването на дефицита е за сметка на бизнеса и хората

Лидия Шулева за бюджета: Намаляването на дефицита е за сметка на бизнеса и хората

  • Преди 24 минути
Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Здравният министър на РСМ: С българския ми колега негласно се съгласихме, че случаят с Ива Михайлова не е здравен

Здравният министър на РСМ: С българския ми колега негласно се съгласихме, че случаят с Ива Михайлова не е здравен

  • Преди 35 минути
Премиерите на ЕС се събират извънредно в края на ноември

Премиерите на ЕС се събират извънредно в края на ноември

  • Преди 40 минути
Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети

Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети

  • Преди 1 час
Дронове удариха Киев, ракети поразиха Луганск – има загинали и ранени

Дронове удариха Киев, ракети поразиха Луганск – има загинали и ранени

  • Преди 1 час
Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка

Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка

  • Преди 1 час
Командирът на ВМС: Противоминната група в Черно море ще наблюдава и подводната критична инфраструктура

Командирът на ВМС: Противоминната група в Черно море ще наблюдава и подводната критична инфраструктура

След 5-месечна криза: Румъния има нов кабинет с премиер Лука Никулеску

След 5-месечна криза: Румъния има нов кабинет с премиер Лука Никулеску

  • Преди 1 час
Италия въвежда извънредни мерки за сигурност заради безредиците

Италия въвежда извънредни мерки за сигурност заради безредиците

  • Преди 2 часа