БАБХ спря 23 кучета на границата със Сърбия заради нарушения

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна в страната 23 кучета, пристигащи от Република Сърбия през ГКПП „Калотина“. При извършения граничен контрол е установено, че животните не отговарят на изискванията за въвеждането им от трета държава.

За превозното средство е подаден сигнал от „Гранична полиция“ до дежурния официален ветеринарен лекар, съобщиха от БАБХ.

При извършената проверка е установено, че кучетата са на възраст под 6 месеца, което не отговаря на изискванията за пътуване. Животните не са имали и инжектируеми транспондери (микрочипове), както и необходимите ветеринарни здравни сертификати.

На място е съставен протокол с разпореждане за връщане, след което кучетата са върнати на територията на Република Сърбия.