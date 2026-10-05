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БАБХ спря 23 кучета на границата със Сърбия заради нарушения

БАБХ спря 23 кучета на границата със Сърбия заради нарушения
pixabay

Животните са били без микрочипове и необходимите ветеринарни сертификати и са върнати в Сърбия

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна в страната 23 кучета, пристигащи от Република Сърбия през ГКПП „Калотина“. При извършения граничен контрол е установено, че животните не отговарят на изискванията за въвеждането им от трета държава.

За превозното средство е подаден сигнал от „Гранична полиция“ до дежурния официален ветеринарен лекар, съобщиха от БАБХ.

При извършената проверка е установено, че кучетата са на възраст под 6 месеца, което не отговаря на изискванията за пътуване. Животните не са имали и инжектируеми транспондери (микрочипове), както и необходимите ветеринарни здравни сертификати.

На място е съставен протокол с разпореждане за връщане, след което кучетата са върнати на територията на Република Сърбия.

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