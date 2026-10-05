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Разкриха нелегална кланица за коне край Сливен, изхвърляли останките до река

Разкриха нелегална кланица за коне край Сливен, изхвърляли останките до река

Разследването започнало след подаден сигнал за незаконно клане на коне и изхвърляне на големи количества трупни отпадъци в землището на селото, в непосредствена близост до коритото на река Асеновска

Криминалисти от Областната дирекция на МВР в Сливен разкриха нелегална кланица за коне в село Самуилово. При акцията са открити около 200 килограма месо, а в района са установени изхвърлени животински отпадъци.

Разследването започнало след подаден сигнал за незаконно клане на коне и изхвърляне на големи количества трупни отпадъци в землището на селото, в непосредствена близост до коритото на река Асеновска.

На 3 октомври полицията задържала 48-годишен мъж от Самуилово, докато изхвърлял животински отпадъци. При проверката било установено и замърсяване на района.

Последвали действия в имота на задържания, където разследващите открили постройка, използвана за клане на животни. Намерени били и чували с приблизително 200 килограма месо. То предстои да бъде унищожено в екарисаж.

Операцията е проведена съвместно от ОДМВР-Сливен и Областната дирекция по безопасност на храните. За случая са уведомени Българската агенция по безопасност на храните, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейновата дирекция и Община Сливен.

Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава.

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