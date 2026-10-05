Разкриха нелегална кланица за коне край Сливен, изхвърляли останките до река

Криминалисти от Областната дирекция на МВР в Сливен разкриха нелегална кланица за коне в село Самуилово. При акцията са открити около 200 килограма месо, а в района са установени изхвърлени животински отпадъци.

Разследването започнало след подаден сигнал за незаконно клане на коне и изхвърляне на големи количества трупни отпадъци в землището на селото, в непосредствена близост до коритото на река Асеновска.

На 3 октомври полицията задържала 48-годишен мъж от Самуилово, докато изхвърлял животински отпадъци. При проверката било установено и замърсяване на района.

Последвали действия в имота на задържания, където разследващите открили постройка, използвана за клане на животни. Намерени били и чували с приблизително 200 килограма месо. То предстои да бъде унищожено в екарисаж.

Операцията е проведена съвместно от ОДМВР-Сливен и Областната дирекция по безопасност на храните. За случая са уведомени Българската агенция по безопасност на храните, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейновата дирекция и Община Сливен.

Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава.