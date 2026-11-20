Историческата среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия не доведе до съществени резултати по ключовите международни конфликти, въпреки огромните очаквания към нея. Вместо пробив в усилията за прекратяване на войната в Украйна и намаляване на напрежението в Близкия изток, форумът е имал предимно политически и комуникационен ефект. Това коментираха бившият генерален консул на България в Шанхай Димитър Абаджиев и политическият анализатор Георги Харизанов в ефира на bTV.

Според Абаджиев очакванията към тристранните разговори между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин са били силно завишени, а приетата декларация не е предложила решения на най-острите международни кризи.

„Тази среща беше натоварена с огромни очаквания, които според мен бяха силно преувеличени. В декларацията, която беше приета, не беше засегната войната в Украйна, даже и войната в Иран“, заяви той.

По думите му подобен формат не може самостоятелно да доведе до разрешаване на конфликтите, особено когато в разговорите не участват всички заинтересовани страни.

„Това беше още едно потвърждение, че без участието на Европа няма как да се решават въпросите, свързани с конфликта в Украйна“, подчерта Абаджиев.

Според него основният резултат от срещата е бил свързан с международния имидж на участниците, като най-голяма полза е извлякъл китайският президент Си Дзинпин в качеството си на домакин.

„Според мен в това отношение големият печеливш беше президентът на Китай, тъй като той е домакин и организатор на срещата. Имаше преувеличени оценки, че това е своеобразна реабилитация на Путин“, коментира бившият дипломат.

Абаджиев посочи, че определянето на форума като нова „Ялта“, на която великите сили преразпределят сферите си на влияние, не отговаря на действителните му резултати.

Той изрази мнение, че по-съществените разговори трябва да се търсят в двустранните контакти между президентите на САЩ и Китай, където са съсредоточени основните икономически и стратегически интереси.

Подобна оценка направи и политическият анализатор Георги Харизанов, според когото историческото значение на срещата не е подкрепено от конкретни политически постижения.

„Дали е историческа срещата – резултатите от нея не са“, заяви той.

Харизанов подчерта, че Китай следва дългосрочна стратегия, при която водещи остават националните икономически интереси, а не непременно подкрепата за една или друга страна в международните конфликти.

„Китай имат да играят дълга игра и това е очевидно. Те не взимат непременно страна. Гледат си собствените интереси и собствената си икономика. Ако е имало срещи на четири очи между Тръмп и Си, темите са били съвсем други и за наше съжаление не са били прекратяване на руската агресия в Украйна“, посочи анализаторът.

Според него разговорите между Вашингтон и Пекин вероятно са били съсредоточени върху технологичната конкуренция, търговските отношения и стратегическите отрасли, които ще определят икономическото влияние на двете държави през следващите години.

„Не са били и намирането на трайно решение за ядреното оръжие на Иран, което да облекчи трафика през Ормузкия проток и да свали напрежението върху световните петролни пазари. Темите са били бизнес отношенията, изкуственият интелект, чиповете“, коментира Харизанов.

Според двамата анализатори срещата е демонстрирала геополитическата тежест на трите държави, но не е довела до конкретни решения за прекратяване на военните конфликти. Основният извод от форума, по думите им, е, че стратегическото съперничество и икономическите интереси продължават да определят отношенията между големите сили, докато перспективите за дипломатически пробив по войната в Украйна остават неясни.