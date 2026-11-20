Ремонтни дейности и изкърпване на пътни настилки по участъци с обща дължина 190 километра са планирани в област Враца през ноември и декември. Част от работите се очаква да приключат до края на този месец, а останалите ще продължат през декември.

Това съобщи директорът на Областното пътно управление (ОПУ) - Враца инж. Вероника Аврамова, цитирана от БТА.

В ремонтната програма са включени пътищата Враца - Борован и Борован - Бяла Слатина, както и обходните трасета на областния град.

Предвидени са дейности и по направленията Криводол - Голямо Бабино - Пудрия - Главаци, Оряхово - Лесковец - Галово и Бързина - Манастирище - Михайлово.

Ремонтни работи са планирани също по отсечките Софрониево - Бутан, Бяла Слатина - Търнак, Мездра - Ребърково - Елисейна и Враца - Криводол.

Освен изкърпването на компрометираните участъци от пътната настилка програмата включва и дейности по поддържане на крайпътните пространства.

Предвижда се почистване на крайпътни участъци и площадки за отдих, събиране и извозване на отпадъци, както и премахване на храстовидна растителност покрай пътищата.

Дейностите са възложени на "Северозапад 2024" ДЗЗД - изпълнител по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа в района.

Междувременно продължава и ремонтът на околовръстното шосе на Враца. Очаква се работата по обходния път да приключи до края на ноември.

До завършването на ремонта движението по околовръстното остава пренасочено през града.

Планираните дейности обхващат различни участъци от републиканската пътна мрежа в областта, като основният акцент е върху възстановяването на пътните настилки и поддържането на прилежащата инфраструктура.