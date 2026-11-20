Всички участници в случая с предполагаемото групово сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София са установени от полицията. В момента се провеждат разпити, а с пострадалата вече работи психолог. Това съобщи главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), пред bTV.

По думите му разследването все още е в начален етап. Образувано е досъдебно производство, като вече е определен и наблюдаващ прокурор.

„Всички участници са установени и в момента се провеждат разпити с тях“, заяви главен инспектор Попов.

Той уточни, че сред замесените в случая има и непълнолетни лица. Разследващите продължават да изясняват обстоятелствата около случилото се и ролята на всеки от участниците.

Според първоначалната информация инцидентът е станал след празненство, което е продължило на частен адрес в столицата.

„Става дума за празненство, което е продължило на домашен адрес. Имало е доста алкохол, но не бяха намерени наркотични вещества“, обясни представителят на СДВР.

Полицията потвърждава, че на пострадалото момиче е осигурена психологическа подкрепа и специалист вече работи с нея.

ТАРАЛЕЖ припомня, че на 19 ноември стана известно за разследване на предполагаеми блудствени действия с 15-годишно момиче в София, заснети и разпространени в интернет.

След появата на видеозаписите столичната полиция предприе действия за установяване на участниците. Още тогава беше съобщено, че замесените лица са идентифицирани и че на пострадалата е осигурена психологическа подкрепа.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая и евентуалната наказателна отговорност на участниците.