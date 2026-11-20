Капитанът на Лудогорец Антон Недялков е пред раздяла с клуба, съобщава "Тема спорт". Защитникът има договор с "орлите" до лятото, но е много вероятно да си тръгне през зимата.

Бранителят не попада в плановете на завърналия се старши треньор Игор Йовичевич. 33-годишният Недялков най-вероятно няма да чака до края на сезона и ще си тръгне съвсем скоро. Според запознати ръководството няма да прави спънки на своя дългогодишен капитан и двете страни ще разтрогнат контракта му по взаимно съгласие през зимата. Така Недялков ще може по-лесно да си намери отбор. Кариерата му най-вероятно ще продължи в чужбина, като вече има интерес към него.

На този етап шансовете бившият национал да заиграе в друг клуб у нас е минимален.

При равенството 2:2 с ЦСКА 1948 в последния кръг опитният бранител изобщо не влезе в игра, оставайки на резервната скамейка. Напоследък Антон Недялков е с периферна роля в състава на Йовичевич и загуби титулярното си място за сметка на Симеон Шишков.

Бившият бранител на Литекс и ЦСКА е седемкратен шампион на България с Лудогорец, 2 пъти спечели Купата на България и 6 Суперкупата на страната. Недялков в Разград през лятото на 2018 година след период в МЛС на САЩ, където не успя да се наложи във ФК Далас.