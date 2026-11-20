Локомотив Пловдив се изправя срещу Септември София в среща от 15-тия кръг на Първа лига. Двубоят е днес (20.11) от 18:00 часа на Националния стадион “Васил Левски” в София.

Парвиз Умарбаев и Адриан Кова пропуснаха последното занимание на Локомотив, тъй като се прибраха в четвъртък от своите национални отбори. Въпреки това те попаднаха сред 22-мата. Ефе Али, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков няма да са на линия заради контузии.

Групата за мача:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Матеус Брито, Денис Кирашки, Далил Али, Андрей Киндриш, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Миха Търдан, Юлиан Илиев, Райън Ляйтън, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиен Лами, Севи Идриз, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Димитър Мрънков, Антон Фасе, Жуниор Бурбан