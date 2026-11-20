Жълт код за силен вятър е обявен в седем области в страната, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупредителният жълт код за потенциално опасно време е в сила за областите Русе, Разград, Силистра и Добрич, както и за части от областите Варна, Шумен и Търговище

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в Северна България ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще отслабва.

В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините видимостта за кратко ще бъде намалена. Облачността от северозапад ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време, но до обяд на отделни места в страната ще има слаби валежи от дъжд.

Остава топло с максимални температури между 17° и 22°, в София - около 19°.