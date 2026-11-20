Започва изплащането на коледните добавки за най-бедните.

Около 500 хиляди души ще получат еднократната помощ от 50 евро, най-голяма част от тях са пенсионери.

За тези, които ги взимат от пощенските станции - могат да получат сумата след 23 ноември.

Хората, които са одобрени за целева помощ за отопление, семействата с деца с увреждания, приемните родители и младежите, които напускат приемната грижа, са сред тези, които имат право на тази помощ.

С бюджета за 2026 г. предишният парламент одобри въвеждането на ежегодни помощи преди Великден и Коледа за някои пенсионери, деца и уязвими групи.