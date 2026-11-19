Омбудсманът Велислава Делчева отправи редица критики към проектобюджетите за 2027 г., като предупреди, че предвиденото увеличение на социалните разходи не е достатъчно, за да компенсира поскъпването на живота. Тя изпрати до Народното събрание три становища – по държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Делчева приветства увеличаването на средствата за деца, образование и здравеопазване, но настоява за допълнителни мерки в подкрепа на най-уязвимите групи.

„Фискалната стабилност и социалната защита не са противоположни цели“, подчертава общественият защитник.

Сред основните критики е символичното увеличение на еднократната помощ за отглеждане на близнаци – с едва 0,45 евро за всяко дете.

„Предвиденото увеличение на еднократната помощ за отглеждане на близнаци с едва 0,45 евро за всяко дете не може да се приеме за реално увеличение на държавната подкрепа за тези семейства“, категорична е Делчева.

Тя предлага семейните помощи да се определят според реално разполагаемия доход след приспадане на данъците и осигуровките. Настоява и за по-плавно намаляване на подкрепата при надвишаване на доходните прагове, вместо семействата автоматично да губят правото си на помощи.

Минималната пенсия остава под линията на бедност

Особено внимание омбудсманът обръща на доходите на пенсионерите. Според проектобюджета минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 374,62 евро при линия на бедност от 443 евро. Така разликата остава 68,38 евро.

„Крайно време е минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да достигне и дори да надхвърли определената за страната линия на бедност, така че да се гарантира на възрастните хора доход, който не само да ги предпазва от бедност и социално изключване, но и да им осигурява възможност за по-достоен живот“, посочва Делчева.

Тя предлага пенсиите да бъдат преизчислявани от 1 януари спрямо средномесечния осигурителен доход за предходната година, както и да отпадне таванът на пенсиите.

Омбудсманът настоява още обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да бъде изравнено с минималната работна заплата за 2027 г.

Критики и към финансирането на здравеопазването

Сериозни опасения Делчева изразява и по отношение на бюджета на НЗОК. Според нея прехвърлянето на разходите за лечение на деца и възрастни, включително в чужбина, както и за медицински изделия за хората с увреждания, изцяло към Здравната каса създава риск за пациентите.

„За мен, като омбудсман, най-обезпокоителното в този проектобюджет е абдикирането на държавата от заплащането на лечението на деца и възрастни в страната и чужбина“, заявява тя.

Делчева предупреждава, че при изчерпване на предвидените средства може да се стигне до ограничаване на достъпа до лечение. Тя критикува и запазването на лимитите за прегледи при специалисти, медицински изследвания и болнични дейности.

Сред останалите ѝ искания са гарантиране на достатъчно средства за Националната детска болница, подобряване на психиатричната помощ и осигуряване на достойни възнаграждения за медицинските специалисти и учителите.

„В условията на инфлационен натиск и нарастващи разходи за издръжка на домакинствата е особено важно да не се допуска най-уязвимите групи от обществото да понесат непропорционално тежка социална цена за преодоляването на бюджетните дисбаланси“, подчертава омбудсманът.

Според Делчева увеличаването на бюджетните средства трябва да води до реално подобряване на жизнения стандарт, а не да остава само номинално увеличение на социалните разходи.