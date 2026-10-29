Омбудсманът иска проверка на "Топлофикация"

Омбудсманът Велислава Делчева е поискала от министъра на енергетиката да провери готовността на "Топлофикация" за отоплителния сезон.

Това обяви общественият защитник пред БНТ. Тя е изпратила и писмо до КЕВР, в което настоява за обезщетения и компенсации за потребителите, заради аварийните ремонти.

Делчева смята за абсолютно безобразие качеството на услугата предвид очакваните цени от 1 юли.

Тя цитира данни, че инвестиционната програмата на "Топлофикация" е изпълнена на 30%, а тази за плановите ремонти на 20%, което според нея означава, че догодина по това време ще си говорим за същия проблем.

Велислава Делчева коментира и скъпите ученически екскурзии в София, като каза, че този проблем трябва да се реши от МОН и Министерство на транспорта.

По думите й разходите за тези екскурзии възлизат на 45 евро минимум, като става дума за еднодневни пътувания, без включени входни такси за музеи и без включена храна.

Общественият защитник повдигна и въпроса с достъпа до хората с увреждания до секциите за гласуване, като по думите й той трябва да бъде осугурен във всички училища, а не да е просто добра воля на директорите.

Тя е на мнение, че ЦИК трябва да изпрати препоръки за вота.