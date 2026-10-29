Протест пред руското посолство в София тази вечер с искане Митрофанова да напусне България

Протест под надслов "СТОП на руската агресия - Митрофанова ВЪН!“ ще се проведе тази вечер, 29 октомври, пред руското посолство в София. Организатор на демонстрацията е гражданското сдружение БОЕЦ, което настоява за отзоваването на руския посланик Елеонора Митрофанова и за категорична реакция на българските власти след атаките срещу търговски кораби в Черно море.

Началото на протеста е обявено за 18:30 часа, като над 3000 души са заявили интерес към събитието в социалните мрежи. Това обаче не означава, че всички ще присъстват на демонстрацията.

Протестът беше обявен на 26 октомври, а впоследствие организаторите разпространиха прессъобщение с призив към граждани, организации и политически партии да се включат.

Повод за недоволството са поредицата от атаки срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона на Черно море, както и твърденията на организацията за предполагаеми руски саботажни действия срещу критична инфраструктура.

Напрежението се засили след поредния инцидент на 28 октомври, когато плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET беше поразен от три морски дрона. Информацията беше потвърдена от министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на среща в София с колегите му от Румъния и Турция, посветена на сигурността в Черно море.

Според публикуваната информация това е петият атакуван търговски кораб в българската изключителна икономическа зона от началото на октомври.

От БОЕЦ определят нападенията като руски терористични актове и обвиняват правителството на Румен Радев и президента Илияна Йотова, че не посочват Русия като извършител. Тези твърдения представляват позиция на организаторите, а не установени заключения за отговорността за атаките.

"Радев мълчи, службите мълчат, Йотова мълчи“, заявяват от сдружението.

Организацията отправя и обвинения към управляващите за зависимости от Русия и недостатъчна подкрепа за Украйна.

"Гражданите трябва да защитим родината си от агресията на Русия и всеки друг агресор, когато управниците ни са неспособни да го направят“, посочват организаторите.

Демонстрацията е поредната протестна инициатива срещу политиката на българските власти по отношение на Русия през последните седмици. На 15 октомври в София се проведе протест под надслов "Долу Йотова и Радев“, а на 20 октомври пред президентството имаше демонстрация с мотото "Вашият мир е капитулация! Вашата дипломация - изолация!“.

Новият протест ще се състои три дни преди втория тур на президентските избори, насрочен за 1 ноември, на който Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се изправят един срещу друг.