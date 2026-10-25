Путин обвини европейските правителства за протестите

Руският президент Владимир Путин заяви, че причините за протестите в европейските държави се крият в собствените им политически и икономически решения. В интервю за журналиста от телевизия „Вести“ Павел Зарубин, цитирано от ТАСС, той посочи високия държавен дълг, миграционната политика и мерките за ограничаване на руските енергийни ресурси като фактори за напрежението в Европа.

По думите на Путин държавният дълг на някои европейски страни надхвърля 100% от брутния вътрешен продукт. Като пример той посочи Италия, където според него показателят достига 139%. Руският президент заяви, че външният дълг на Русия е 2,6%, а общият държавен дълг възлиза на 17,5%.

Путин обърна внимание и на миграцията, като заяви, че европейските държави срещат трудности при интеграцията на пристигналите през последните години мигранти и техните деца. Според него това изисква значителни ресурси за образование и адаптация към местните обичаи и традиции.

Руският държавен глава коментира и обвиненията от европейски страни, че Москва има отношение към провокирането на безредици на континента. Той заяви, че руското външно министерство ще отговори на тези твърдения по подходящ и премерен начин.

Според Путин европейските правителства трябва да анализират причините за общественото недоволство и да преразгледат икономическата, външната и вътрешната си политика. Той разкритикува и мерките в рамките на зелената политика, както и ограниченията върху руските стоки и ресурси.

По отношение на енергетиката Путин заяви, че Русия не е прекратявала по собствена инициатива доставките на нефт, газ, въглища и уран за европейските държави. По думите му именно европейските страни са предприели стъпки за намаляване на зависимостта си от руските ресурси.

Руският президент посочи още, че втечненият природен газ от Русия продължава да заема значителен дял от европейския пазар — около 20%, според представените от него данни.

Изявленията са позиция на руския президент, изложена в интервюто му за Павел Зарубин.