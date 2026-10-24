35 000 протестиращи, 135 задържани: Франция изпразни улиците под охраната на 70 000 служители

Днес, 24 октомври, вътрешният министър Лоран Нунес отчете 35 000 участници и 136 публични акции в цяла Франция. По същото време миналата събота властите са преброили 60 000 души и 264 акции. До този час са били задържани 135 души. Министърът заяви, че няма големи инциденти, но при проверки полицията е иззела фойерверки, метални сачми и други предмети, които според властите могат да бъдат използвани като оръжия. Това са междинни данни за деня.

В Париж шествието беше насочено по маршрут от Порт д’Итали към Порт дьо Винсен, далеч от първоначално планирания маршрут в центъра. Синдикатите оспориха решението, но административният съд отхвърли жалбите им. Повече от 20 метростанции бяха затворени, а Лувърът, музеят „Орсе“ и Парижката опера не отвориха за посетители. Властите разположиха общо 70 000 полицаи и жандармеристи в страната — с 10 000 повече спрямо предишната събота.

Протестите събраха ученици, студенти, синдикати и участници в движението на „жълтите жилетки“. Исканията включват повече учители и средства за училищата, ремонти на учебните сгради, по-добри студентски стипендии, по-високи заплати и мерки срещу поскъпването. Във Франция енергията е поскъпнала с 21,3% за година, а инфлацията през септември е достигнала 3,1%, съобщава АП. В Лион полицията използва сълзотворен газ, след като група от около 150 души опита да блокира път в зона, където демонстрациите са били забранени.

Отделен протест се проведе в Орлеан, където „Национален сбор“ на Марин льо Пен провежда конгрес преди началото на президентската ѝ кампания. Полицията оцени антидесния марш на 11 000 души, а организаторите — на 26 000. Градът засили охраната, затвори части от центъра и ограничи движението на обществения транспорт.

Днешната мобилизация идва седмица след тежки безредици, палежи и грабежи, при които бяха повредени или разграбени хиляди търговски обекти. Правителството обвинява организирани групи и извършители на насилие; протестиращите и синдикатите критикуват ограниченията върху правото на демонстрация и настояват, че социалните искания остават без конкретен отговор. Напрежението се засили и след смъртоносната стрелба в Трап от петък, която Макрон определи като расистка терористична атака.