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Франция на ръба: стрелба, протести и съдебен сблъсък с властта

Франция на ръба: стрелба, протести и съдебен сблъсък с властта

Един човек е убит, петима са ранени при стрелба край Париж. Макрон я нарече „расистка терористична атака“, докато антитерористичната прокуратура разследва мотивите. Днес във Франция са мобилизирани 70 000 полицаи и жандармеристи.

В петък въоръжен мъж открива огън от автомобил на три места в Трап и Ла Верриер, западно от Париж. Един човек загива, а петима са ранени, сред тях 12-годишно момиче. Заподозреният, 39-годишният Кевин Т., е задържан по-малко от 20 минути след първите изстрели. Националната антитерористична прокуратура пое разследването.

Президентът Еманюел Макрон определи случилото се като „расистка терористична атака“ и заяви, че жертвите са били избирани заради цвета на кожата или предполагаемата им религия. Това е оценката на президента; разследването на прокуратурата трябва да установи окончателно мотивите и правната квалификация. Според AP в колата са намерени автомат „Стен“ и сълзотворна граната, а в жилището на заподозрения — три газови бутилки и електрически проводници, свързани с таймер. Задържан е и член на най-близкото му семейство.

На този фон Франция посреща нов протестен ден с огромна операция за сигурност. В Марсилия сутринта е спокойно, но центърът е под засилена охрана. Разрешено е едно синдикално шествие от 14:00 ч. В Екс-ан-Прованс забраната за демонстрации остава, въпреки че съдът отмени част от общата забрана за други населени места в департамента. Така мерките на властите вече се оспорват не само политически, а и в съда.

Още един знак за натиска върху президентството: Макрон отложи планираните посещения в Сенегал и Нигерия. Френският президентски източник не посочи изрично безредиците като причина за решението, макар то да идва след седмица на протести и насилие.

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